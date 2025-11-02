Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei Mercury beträgt $280K pro year für IC4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $190K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercurys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
JAHR 1
16.67%
JAHR 2
16.67%
JAHR 3
16.67%
JAHR 4
16.67%
JAHR 5
16.67%
JAHR 6
Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan:
16.67% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.67% jährlich)
16.67% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.67% jährlich)
16.67% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.67% jährlich)
16.67% werden unverfallbar im 4th-JAHR (16.67% jährlich)
16.67% werden unverfallbar im 5th-JAHR (16.67% jährlich)
16.67% werden unverfallbar im 6th-JAHR (16.67% jährlich)
7 years post-termination exercise window.
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen