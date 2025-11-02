Unternehmensverzeichnis
Mercury
Mercury Produktdesigner Gehälter

Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei Mercury beträgt $280K pro year für IC4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $190K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercurys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

16.67%

JAHR 1

16.67%

JAHR 2

16.67%

JAHR 3

16.67%

JAHR 4

16.67%

JAHR 5

16.67%

JAHR 6

Aktienart
RSU

Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 16.67% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 4th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 5th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 6th-JAHR (16.67% jährlich)

7 years post-termination exercise window.



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Mercury in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $588,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercury für die Position Produktdesigner in United States beträgt $185,000.

