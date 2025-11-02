Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan:

16.67 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 16.67 % jährlich )