Die Technischer Programmmanager-Vergütung in United States bei Mercari beträgt $113K pro year für MG4. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $190K - $216K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $165K $190K $216K $241K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Mercari ?

