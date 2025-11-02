Unternehmensverzeichnis
Mercari
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Technischer Programmmanager

  • Alle Technischer Programmmanager-Gehälter

Mercari Technischer Programmmanager Gehälter

Die Technischer Programmmanager-Vergütung in United States bei Mercari beträgt $113K pro year für MG4. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$190K - $216K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$165K$190K$216K$241K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Technischer Programmmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Mercari in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $240,917. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercari für die Position Technischer Programmmanager in United States beträgt $165,375.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Mercari gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen