Die Produktmanager-Vergütung in Japan bei Mercari beträgt ¥16.22M pro year für MG4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Japan beläuft sich auf ¥16.44M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)