Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in United States bei Mercari reicht von $175K bis $239K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)