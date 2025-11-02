Mercari Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in United States bei Mercari reicht von $175K bis $239K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $187K - $227K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $175K $187K $227K $239K Übliche Spanne Mögliche Spanne

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Mercari ?

