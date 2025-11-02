Mercari Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in India bei Mercari reicht von ₹4.18M bis ₹5.83M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹4.48M - ₹5.28M India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹4.18M ₹4.48M ₹5.28M ₹5.83M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Personalwesen Einträges bei Mercari um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Mercari ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Personalwesen Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.