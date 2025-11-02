Unternehmensverzeichnis
Mercari
Mercari
Mercari Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Japan bei Mercari reicht von ¥8.48M bis ¥12.35M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei Mercari in Japan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥12,347,791. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercari für die Position Finanzanalyst in Japan beträgt ¥8,476,026.

