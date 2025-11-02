Unternehmensverzeichnis
Mercari
Mercari Datenanalyst Gehälter

Die Datenanalyst-Vergütung in Japan bei Mercari beträgt ¥8.74M pro year für MG3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Mercari in Japan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥11,178,107. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercari für die Position Datenanalyst in Japan beträgt ¥7,834,229.

