Mercari
Mercari Stabschef Gehälter

Die durchschnittliche Stabschef-Gesamtvergütung in India bei Mercari reicht von ₹15.76M bis ₹21.58M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercaris Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹17.07M - ₹20.26M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Mercari unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Stabschef bei Mercari in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹21,576,576. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercari für die Position Stabschef in India beträgt ₹15,760,281.

