Unternehmensverzeichnis
Mendix
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Mendix Gehälter

Mendix's Gehaltsbereich reicht von $56,385 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst in Netherlands am unteren Ende bis $195,975 für einen Marketing in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Mendix. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $93.5K

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $93.9K
Produktdesigner
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Business Analyst
$95.2K
Datenanalyst
$56.4K
Marketing
$196K
Software Engineering Manager
$93.6K
Lösungsarchitekt
$96.7K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Mendix gemeldet wurde, ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $195,975. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Mendix gemeldet wurde, beträgt $93,733.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Mendix gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen