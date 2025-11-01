Melio Payments Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Israel bei Melio Payments beläuft sich auf ₪597K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Melio Paymentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Median-Paket Melio Payments Software Engineering Manager Tel Aviv, TA, Israel Gesamt pro Jahr ₪597K Stufe - Grundgehalt ₪597K Stock (/yr) ₪0 Bonus ₪0 Jahre im Unternehmen 3 Jahre Jahre Erfahrung 8 Jahre

+ ₪199K + ₪306K + ₪68.7K + ₪120K + ₪75.6K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( ILS ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Melio Payments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Melio Payments ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.