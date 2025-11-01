Unternehmensverzeichnis
Melio Payments
Melio Payments Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Israel bei Melio Payments beläuft sich auf ₪504K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Melio Paymentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Median-Paket
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Gesamt pro Jahr
₪504K
Stufe
Tech Lead
Grundgehalt
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
9 Jahre
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Melio Payments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Melio Payments in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪605,771. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Melio Payments für die Position Software-Ingenieur in Israel beträgt ₪502,444.

