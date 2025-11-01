Melio Payments Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in Israel bei Melio Payments reicht von ₪715K bis ₪975K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Melio Paymentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₪765K - ₪925K Israel Übliche Spanne Mögliche Spanne ₪715K ₪765K ₪925K ₪975K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Melio Payments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Melio Payments ?

