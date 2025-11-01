Unternehmensverzeichnis
Melio Payments
Melio Payments Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in Israel bei Melio Payments reicht von ₪715K bis ₪975K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Melio Paymentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₪765K - ₪925K
Israel
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₪715K₪765K₪925K₪975K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Melio Payments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Melio Payments in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪975,453. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Melio Payments für die Position Produktmanager in Israel beträgt ₪714,771.

Weitere Ressourcen