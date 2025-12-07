Unternehmensverzeichnis
Meituan
Meituan Werbetexter Gehälter

Die durchschnittliche Werbetexter-Gesamtvergütung in United States bei Meituan reicht von $41.5K bis $59K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Meituans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$47K - $53.5K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$41.5K$47K$53.5K$59K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

Was sind die Karrierestufen bei Meituan?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Werbetexter bei Meituan in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $59,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Meituan für die Position Werbetexter in United States beträgt $41,500.

Weitere Ressourcen

