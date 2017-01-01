Unternehmensverzeichnis
MCM Worldwide
    • Über uns

    MCM is a luxury brand focused on travel goods and accessories, combining modern design with innovative functionality and advanced techniques to attract a diverse global clientele.

    mcmworldwide.com
    Website
    1976
    Gründungsjahr
    1,250
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

