MCI Gehälter

MCIs Gehaltsbereich reicht von $21,882 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $116,288 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MCI. Zuletzt aktualisiert: 10/22/2025

Kundenservice-Operations
$21.9K
Unternehmensberater
$44.3K
Maschinenbauingenieur
$51.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Software-Ingenieur
$116K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei MCI ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $116,288. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MCI beträgt $47,731.

