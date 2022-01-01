Unternehmensverzeichnis
Mazars
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Mazars Gehälter

Mazarss Gehaltsbereich reicht von $12,060 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $112,435 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Mazars. Zuletzt aktualisiert: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Buchhalter
$47.2K
Datenwissenschaftler
$112K
Finanzanalyst
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Personalwesen
$12.1K
Recht
$45.6K
Unternehmensberater
$34.3K
Marketing-Operations
$34.2K
Produktdesigner
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Software-Ingenieur
$56K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Mazars ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $112,435. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mazars beträgt $46,385.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Mazars gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen