ManTech Gehälter

ManTechs Gehaltsbereich reicht von $61,690 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $216,240 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ManTech. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $120K

Full-Stack-Softwareentwickler

Business-Analyst
Median $125K
Cybersicherheitsanalyst
Median $130K

Lösungsarchitekt
Median $143K
Datenwissenschaftler
Median $148K
Technischer Programmmanager
Median $144K
Informationstechnologe (IT)
$181K
Produktdesigner
$79.6K
Programmmanager
$216K
Projektmanager
$196K
Personalvermittler
$61.7K
Software-Engineering-Manager
$145K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ManTech ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $216,240. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ManTech beträgt $143,400.

