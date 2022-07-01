Manta Gehälter

Mantas Gehaltsbereich reicht von $135,926 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Kundenberater am unteren Ende bis $179,100 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Manta . Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025