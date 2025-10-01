Unternehmensverzeichnis
MANGO
MANGO Software-Ingenieur Gehälter in Greater Barcelona Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Barcelona Area bei MANGO beläuft sich auf €30.4K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für MANGOs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
MANGO
Backend Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Gesamt pro Jahr
€30.4K
Stufe
-
Grundgehalt
€30.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei MANGO?

€142K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Beitragen

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at MANGO in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €49,564. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MANGO for the Software-Ingenieur role in Greater Barcelona Area is €30,443.

Weitere Ressourcen