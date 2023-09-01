Maltego Technologies Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Maltego Technologiess Gehaltsbereich reicht von $67,691 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $94,021 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Maltego Technologies. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Kundenservice
$67.7K
Produktmanager
$94K
Software-Ingenieur
$79K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Maltego Technologies ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $94,021. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Maltego Technologies beträgt $79,000.

Weitere Ressourcen

