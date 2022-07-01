Unternehmensverzeichnis
MAJORITY
MAJORITY Gehälter

MAJORITYs Gehaltsbereich reicht von $66,665 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager in United States am unteren Ende bis $103,317 für einen Software-Engineering-Manager in Sweden am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MAJORITY. Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025

Datenwissenschaftler
$79.6K
Produktmanager
$66.7K
Software-Ingenieur
$69.2K

Software-Engineering-Manager
$103K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei MAJORITY ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $103,317. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MAJORITY beträgt $74,380.

Weitere Ressourcen

