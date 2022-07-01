MAJORITY Gehälter

MAJORITYs Gehaltsbereich reicht von $66,665 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager in United States am unteren Ende bis $103,317 für einen Software-Engineering-Manager in Sweden am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MAJORITY . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025