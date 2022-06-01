Unternehmensverzeichnis
Majesco
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Majesco mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Insurance Technology solutions that deliver tomorrow's business needs today. Majesco helps insurers modernize & innovate to build the future of their business.

    majesco.com
    Website
    1992
    Gründungsjahr
    2,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $500M-$1B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Majesco gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Centauri Health Solutions
    • Arcesium
    • InvestCloud
    • SoftServe
    • Maven Wave
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen