Maison du Software
Maison du Software Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Switzerland bei Maison du Software reicht von CHF 82.2K bis CHF 117K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Maison du Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Maison du Software?

FAQ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Software-Ingenieur ve společnosti Maison du Software in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 116,925. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Maison du Software pro pozici Software-Ingenieur in Switzerland je CHF 82,244.

