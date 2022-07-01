MainStreet Gehälter

MainStreets Gehaltsbereich reicht von $130,560 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $165,825 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MainStreet . Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025