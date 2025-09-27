Unternehmensverzeichnis
Mail.ru Group
Mail.ru Group Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Russia bei Mail.ru Group reicht von RUB 13.42M bis RUB 19.15M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mail.ru Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

RUB 13.43M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

The highest paying salary package reported for a Software-Engineering-Manager at Mail.ru Group in Russia sits at a yearly total compensation of RUB 19,153,877. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mail.ru Group for the Software-Engineering-Manager role in Russia is RUB 13,424,085.

