Unternehmensverzeichnis
Mailchimp
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Lösungsarchitekt

  • Alle Lösungsarchitekt-Gehälter

Mailchimp Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Canada bei Mailchimp reicht von CA$171K bis CA$249K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mailchimps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$197K - CA$224K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Lösungsarchitekt Einträges bei Mailchimp um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

CA$226K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Mailchimp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Mailchimp in CanadaLösungsarchitekt职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$249,443。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Mailchimp in CanadaLösungsarchitekt职位的年度总薪酬中位数为CA$171,228。

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Mailchimp gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen