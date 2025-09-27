Mailchimp Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Canada bei Mailchimp reicht von CA$171K bis CA$249K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mailchimps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung CA$197K - CA$224K Canada Übliche Spanne Mögliche Spanne CA$171K CA$197K CA$224K CA$249K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Mailchimp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Mailchimp ?

