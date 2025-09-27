Unternehmensverzeichnis
Mailchimp Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei Mailchimp reicht von $49.8K bis $69.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mailchimps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$54K - $65.4K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Mailchimp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Най-високоплатеният пакет за Vertrieb в Mailchimp in United States е с годишно общо възнаграждение от $69,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mailchimp за позицията Vertrieb in United States е $49,800.

