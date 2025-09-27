Unternehmensverzeichnis
Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in United States bei Mailchimp beläuft sich auf $171K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mailchimps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Median-Paket
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$171K
Stufe
Data Scientist II
Grundgehalt
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bonus
$10K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
1 Jahr
Was sind die Karrierestufen bei Mailchimp?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Mailchimp unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Datenwissenschaftler at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $206,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Datenwissenschaftler role in United States is $157,500.

