MAIF
    • Über uns

    MAIF is a leading insurer in France known for its human-centric approach and dedication to the social economy. The company emphasizes collaboration and community values in its operations.

    https://entreprise.maif.fr
    Website
    1934
    Gründungsjahr
    5,250
    Anzahl Mitarbeiter
    $1B-$10B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

