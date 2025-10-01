Unternehmensverzeichnis
Magna International Software-Ingenieur Gehälter in Romania

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Romania bei Magna International beläuft sich auf RON 285K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Magna Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Gesamt pro Jahr
RON 285K
Stufe
L3
Grundgehalt
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
Jahre im Unternehmen
5 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Magna International?

RON 715K

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Magna International in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 327,754. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Magna International für die Position Software-Ingenieur in Romania beträgt RON 273,872.

