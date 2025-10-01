Unternehmensverzeichnis
Magna International
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Canada

Magna International Software-Ingenieur Gehälter in Canada

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Canada bei Magna International beläuft sich auf CA$124K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Magna Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$124K
Stufe
L1
Grundgehalt
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Magna International?

CA$226K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

FAQ

