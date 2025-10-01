Die Software-Ingenieur-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Magic Leap reicht von $160K pro year für Associate Software Engineer bis $330K pro year für Principal Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $181K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Magic Leaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Magic Leap unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
