Magic Leap Gehälter

Magic Leaps Gehaltsbereich reicht von $90,554 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $324,719 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Magic Leap . Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025