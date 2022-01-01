Magic Leap Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Magic Leaps Gehaltsbereich reicht von $90,554 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $324,719 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Magic Leap. Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Virtual Reality Softwareentwickler

Maschinenbauingenieur
Median $113K
Marketing
Median $151K

Business-Analyst
$167K
Datenwissenschaftler
Median $150K
Elektroingenieur
$204K
Hardware-Ingenieur
$90.6K
Personalwesen
$199K
Recht
$189K
Optikingenieur
$155K
Produktdesigner
$92.3K
Produktmanager
$216K
Programmmanager
$174K
Personalvermittler
$176K
Software-Engineering-Manager
$322K
Technischer Programmmanager
$259K
UX-Forscher
$119K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Magic Leap unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Magic Leap ist Software-Ingenieur at the Principal Software Engineer level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $324,719. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Magic Leap beträgt $169,699.

