Die Software-Ingenieur-Vergütung in Romania bei Luxoft reicht von RON 93.2K pro year für L1 bis RON 249K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Romania beläuft sich auf RON 142K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luxofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
