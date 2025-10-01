Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Los Angeles Area bei Luxoft reicht von $121K pro year für L3 bis $127K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area beläuft sich auf $120K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luxofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
