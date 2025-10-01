Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Cairo bei Luxoft beträgt EGP 25K pro year für L2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Cairo beläuft sich auf EGP 25K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luxofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
