Luxoft Software-Ingenieur Gehälter in Bucharest Metropolitan Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Bucharest Metropolitan Area bei Luxoft reicht von RON 93.2K pro year für L1 bis RON 296K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Bucharest Metropolitan Area beläuft sich auf RON 141K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luxofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Einstiegslevel)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei Luxoft?

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Luxoft in Bucharest Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of RON 295,833. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Software-Ingenieur role in Bucharest Metropolitan Area is RON 141,485.

