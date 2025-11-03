Unternehmensverzeichnis
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Luxembourg bei Luxembourg Institute of Science and Technology reicht von €53.2K bis €77.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luxembourg Institute of Science and Technologys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€60.3K - €70K
Luxembourg
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Luxembourg Institute of Science and Technology?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €77,149. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Luxembourg Institute of Science and Technology für die Position Software-Ingenieur in Luxembourg beträgt €53,161.

