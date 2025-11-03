Unternehmensverzeichnis
Luminar Technologies
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Technischer Programmmanager

  • Alle Technischer Programmmanager-Gehälter

Luminar Technologies Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Luminar Technologies reicht von $162K bis $226K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luminar Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$175K - $203K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$162K$175K$203K$226K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Luminar Technologies unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Luminar Technologies in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $226,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Luminar Technologies für die Position Technischer Programmmanager in United States beträgt $161,500.

