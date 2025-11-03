Unternehmensverzeichnis
Luminar Technologies
Luminar Technologies Hardware-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Hardware-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Luminar Technologies beläuft sich auf $138K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Luminar Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Gesamt pro Jahr
$138K
Stufe
L3
Grundgehalt
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
1 Jahr
Was sind die Karrierestufen bei Luminar Technologies?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Luminar Technologies unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hardware-Ingenieur bei Luminar Technologies in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Luminar Technologies für die Position Hardware-Ingenieur in United States beträgt $137,000.

Weitere Ressourcen