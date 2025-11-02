Unternehmensverzeichnis
Lumentum
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Maschinenbauingenieur

  • Alle Maschinenbauingenieur-Gehälter

Lumentum Maschinenbauingenieur Gehälter

Das mittlere Maschinenbauingenieur-Vergütungspaket in United States bei Lumentum beläuft sich auf $150K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lumentums Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Median-Paket
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Gesamt pro Jahr
$150K
Stufe
Senior
Grundgehalt
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lumentum unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Maschinenbauingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Maschinenbauingenieur bei Lumentum in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lumentum für die Position Maschinenbauingenieur in United States beträgt $148,250.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Lumentum gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen