Lumentum
Lumentum Hardware-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Hardware-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Lumentum beläuft sich auf $168K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lumentums Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Median-Paket
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Gesamt pro Jahr
$168K
Stufe
Staff Hardware Engineer
Grundgehalt
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
1 Jahr
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lumentum unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hardware-Ingenieur bei Lumentum in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $250,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lumentum für die Position Hardware-Ingenieur in United States beträgt $183,780.

