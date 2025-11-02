Unternehmensverzeichnis
Lumentum
Lumentum Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Canada bei Lumentum reicht von CA$66.4K bis CA$94.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lumentums Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lumentum unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Lumentum in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$94,208. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lumentum für die Position Datenanalyst in Canada beträgt CA$66,355.

Weitere Ressourcen