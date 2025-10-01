Unternehmensverzeichnis
Lucid Software-Ingenieur Gehälter in Salt Lake City Greater Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Salt Lake City Greater Area bei Lucid reicht von $102K pro year für Software Engineer 1 bis $219K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Salt Lake City Greater Area beläuft sich auf $135K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lucids Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lucid unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Lucid in Salt Lake City Greater Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $218,837. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lucid für die Position Software-Ingenieur in Salt Lake City Greater Area beträgt $132,200.

