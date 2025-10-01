Unternehmensverzeichnis
Lucid
Lucid Software-Ingenieur Gehälter in Raleigh-Durham Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Raleigh-Durham Area bei Lucid reicht von $99.9K pro year für Software Engineer 1 bis $126K pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Raleigh-Durham Area beläuft sich auf $99.9K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lucids Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lucid unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Lucid in Raleigh-Durham Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $126,088. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lucid für die Position Software-Ingenieur in Raleigh-Durham Area beträgt $99,895.

