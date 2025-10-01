Unternehmensverzeichnis
Lucid
Lucid Software-Ingenieur Gehälter in Greater Denver And Boulder Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lucids Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lucid unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Lucid in Greater Denver And Boulder Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $114,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lucid für die Position Software-Ingenieur in Greater Denver And Boulder Area beträgt $99,000.

