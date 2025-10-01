Unternehmensverzeichnis
Lucid
Lucid Produktdesigner Gehälter in Salt Lake City Greater Area

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in Salt Lake City Greater Area bei Lucid beläuft sich auf $137K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Lucids Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Gesamt pro Jahr
$137K
Stufe
II
Grundgehalt
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
3 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Lucid?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Lucid unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Lucid in Salt Lake City Greater Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $218,970. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lucid für die Position Produktdesigner in Salt Lake City Greater Area beträgt $120,500.

