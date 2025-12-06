Unternehmensverzeichnis
Loot Labs
Loot Labs Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in Canada bei Loot Labs reicht von CA$168K bis CA$229K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Loot Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$132K - $157K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$122K$132K$157K$167K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Loot Labs?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Loot Labs in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$229,448. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Loot Labs für die Position Produktmanager in Canada beträgt CA$167,597.

Weitere Ressourcen

