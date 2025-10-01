Die Maschinenbauingenieur-Vergütung in Greater Taipei Area bei Logitech reicht von NT$1.74M pro year für I3 bis NT$2.57M pro year für I4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Taipei Area beläuft sich auf NT$1.81M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Logitechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Logitech unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)