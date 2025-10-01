Logitech Maschinenbauingenieur Gehälter in Greater Taipei Area

Die Maschinenbauingenieur-Vergütung in Greater Taipei Area bei Logitech reicht von NT$1.74M pro year für I3 bis NT$2.57M pro year für I4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Taipei Area beläuft sich auf NT$1.81M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Logitechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Anzeigen 3 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Logitech unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Logitech ?

