Unternehmensverzeichnis
Logitech
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Maschinenbauingenieur

  • Alle Maschinenbauingenieur-Gehälter

  • Greater Taipei Area

Logitech Maschinenbauingenieur Gehälter in Greater Taipei Area

Die Maschinenbauingenieur-Vergütung in Greater Taipei Area bei Logitech reicht von NT$1.74M pro year für I3 bis NT$2.57M pro year für I4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Taipei Area beläuft sich auf NT$1.81M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Logitechs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Anzeigen 3 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

NT$5.09M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Logitech unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Maschinenbauingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Maschinenbauingenieur bei Logitech in Greater Taipei Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$3,215,277. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Logitech für die Position Maschinenbauingenieur in Greater Taipei Area beträgt NT$2,185,985.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Logitech gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen